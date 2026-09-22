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Струйный картридж NV Print 712 (NV-3ED69A) Yellow для HP DJ T210/T630 (29 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 712 (NV-3ED69A) Yellow для HP DJ T210/T630 (29 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 712 (NV-3ED69A) Yellow для HP DJ T210/T630 (29 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724984
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
80

Описание товара Струйный картридж NV Print 712 (NV-3ED69A) Yellow для HP DJ T210/T630 (29 мл) совместимый

NV Print 712 (NV-3ED69A) — это совместимый желтый картридж со встроенным чипом, выступающий качественным и экономичным аналогом оригинального контейнера HP 712 (3ED69A). Предназначен для вывода цветных чертежей, графиков, визуализаций и проектной документации в архитектурных бюро и дизайнерских студиях. Корпус точно повторяет конструкцию оригинала, легко устанавливается в гнездо до щелчка и гарантирует полную герметичность гидравлической системы плоттера.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 712 (NV-3ED69A) Yellow для HP DJ T210/T630 (29 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 712 (NV-3ED69A) — это совместимый желтый картридж со встроенным чипом, выступающий качественным и экономичным аналогом оригинального контейнера HP 712 (3ED69A). Предназначен для вывода цветных чертежей, графиков, визуализаций и проектной документации в архитектурных бюро и дизайнерских студиях. Корпус точно повторяет конструкцию оригинала, легко устанавливается в гнездо до щелчка и гарантирует полную герметичность гидравлической системы плоттера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 712 (NV-3ED69A) Yellow для HP DJ T210/T630 (29 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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