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Струйный картридж NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) Color для HP DeskJet 1110, 2132, 3630, 3632; Envy 4512, 4520, 4522; OJ 3830, 4650, 4655 (330 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) Color для HP DeskJet 1110, 2132, 3630, 3632; Envy 4512, 4520, 4522; OJ 3830, 4650, 4655 (330 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) Color для HP DeskJet 1110, 2132, 3630, 3632; Envy 4512, 4520, 4522; OJ 3830, 4650, 4655 (330 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724978
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
70

Описание товара Струйный картридж NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) Color для HP DeskJet 1110, 2132, 3630, 3632; Envy 4512, 4520, 4522; OJ 3830, 4650, 4655 (330 стр) совместимый

NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) — это совместимый трехцветный картридж со встроенной печатающей головкой и чипом. Он заменяет оригинальный блок HP 302XL (F6U67AE). Так как печатающая головка обновляется при каждой замене картриджа, это сводит к минимуму риск засыхания дюз самого принтера. Картридж поставляется готовым к установке, обеспечивая насыщенную цветную печать графики, учебных материалов и текстов по гораздо более доступной цене.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) Color для HP DeskJet 1110, 2132, 3630, 3632; Envy 4512, 4520, 4522; OJ 3830, 4650, 4655 (330 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) — это совместимый трехцветный картридж со встроенной печатающей головкой и чипом. Он заменяет оригинальный блок HP 302XL (F6U67AE). Так как печатающая головка обновляется при каждой замене картриджа, это сводит к минимуму риск засыхания дюз самого принтера. Картридж поставляется готовым к установке, обеспечивая насыщенную цветную печать графики, учебных материалов и текстов по гораздо более доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 302XLC (NV-F6U67AE) Color для HP DeskJet 1110, 2132, 3630, 3632; Envy 4512, 4520, 4522; OJ 3830, 4650, 4655 (330 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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