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Струйный картридж NV Print 10 (NV-C4844A) Black для HP DesignJet 500/800, Business Inkjet 2200/2300/2600/2800 (69 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 10 (NV-C4844A) Black для HP DesignJet 500/800, Business Inkjet 2200/2300/2600/2800 (69 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 10 (NV-C4844A) Black для HP DesignJet 500/800, Business Inkjet 2200/2300/2600/2800 (69 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724975
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
125

Описание товара Струйный картридж NV Print 10 (NV-C4844A) Black для HP DesignJet 500/800, Business Inkjet 2200/2300/2600/2800 (69 мл) совместимый

NV Print 10 (NV-C4844A) — это совместимый раздельный картридж (чернильница) со встроенным чипом, созданный как доступный аналог оригинального картриджа HP 10 Black (C4844A). Не имеет встроенной печатающей головки (она в плоттерах этой серии установлена отдельно). Использование пигментных чернил делает его оптимальным решением для вывода больших объемов чертежей, графиков, САПР- и ГИС-схем, а также текстовых документов, гарантируя стабильное качество и существенное снижение себестоимости печати.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 10 (NV-C4844A) Black для HP DesignJet 500/800, Business Inkjet 2200/2300/2600/2800 (69 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 10 (NV-C4844A) — это совместимый раздельный картридж (чернильница) со встроенным чипом, созданный как доступный аналог оригинального картриджа HP 10 Black (C4844A). Не имеет встроенной печатающей головки (она в плоттерах этой серии установлена отдельно). Использование пигментных чернил делает его оптимальным решением для вывода больших объемов чертежей, графиков, САПР- и ГИС-схем, а также текстовых документов, гарантируя стабильное качество и существенное снижение себестоимости печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 10 (NV-C4844A) Black для HP DesignJet 500/800, Business Inkjet 2200/2300/2600/2800 (69 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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