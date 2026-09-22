Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая)
Печатающая головка NV Print NVP 771 Magenta/Yellow для HP совместимая NV-CE018A-RE представляет собой надежное решение для качественной печати. Она обеспечивает точное воспроизведение цветов благодаря многоцветной палитре, что позволяет добиваться ярких и насыщенных изображений. Компактные габариты 115x85x34 мм и небольшой вес 0.095 кг делают установку и замену головки удобной и простой. Печатающая головка поставляется в упаковке по одной штуке, что позволяет легко контролировать запасы и своевременно пополнять их. Совместимость с устройствами HP гарантирует стабильную работу и высокую производительность, что делает эту модель оптимальным выбором для пользователей, стремящихся к качественной и бесперебойной печати.
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