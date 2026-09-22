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Печатающая головка NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) для HP DesignJet T1700 (восстановленная, совместимая) купить с доставкой в Москве
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Печатающая головка NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) для HP DesignJet T1700 (восстановленная, совместимая)

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Печатающая головка NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) для HP DesignJet T1700 (восстановленная, совместимая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724966
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Печатающая головка NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) для HP DesignJet T1700 (восстановленная, совместимая)

NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) — это восстановленная в заводских условиях оригинальная универсальная печатающая головка, заменяющая заводской узел HP 731 (P2V27A). Она отвечает за прецизионное распыление оригинальных или совместимых чернил на бумагу, обеспечивая четкость тонких линий в САПР-чертежах и правильную цветопередачу на ГИС-картах и презентационных графиках. Использование восстановленного оригинального конструктива гарантирует идеальную физическую посадку в каретку плоттера, герметичность соединения и корректный запуск процедуры юстировки

Отзывы о товаре Печатающая головка NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) для HP DesignJet T1700 (восстановленная, совместимая)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) — это восстановленная в заводских условиях оригинальная универсальная печатающая головка, заменяющая заводской узел HP 731 (P2V27A). Она отвечает за прецизионное распыление оригинальных или совместимых чернил на бумагу, обеспечивая четкость тонких линий в САПР-чертежах и правильную цветопередачу на ГИС-картах и презентационных графиках. Использование восстановленного оригинального конструктива гарантирует идеальную физическую посадку в каретку плоттера, герметичность соединения и корректный запуск процедуры юстировки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка NV Print 731 (NV-P2V27A-RE) для HP DesignJet T1700 (восстановленная, совместимая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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