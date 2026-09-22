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Cтруйный картридж NV Print 951XL (NV-CN048AE) Yellow для HP OfficejetPro 2251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (30 мл) cовместимый купить с доставкой в Москве
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Cтруйный картридж NV Print 951XL (NV-CN048AE) Yellow для HP OfficejetPro 2251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (30 мл) cовместимый

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Cтруйный картридж NV Print 951XL (NV-CN048AE) Yellow для HP OfficejetPro 2251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (30 мл) cовместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724958
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
65

Описание товара Cтруйный картридж NV Print 951XL (NV-CN048AE) Yellow для HP OfficejetPro 2251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (30 мл) cовместимый

NV Print 951XL (NV-CN048AE) — это совместимый раздельный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом. Он представляет собой экономичную и надежную альтернативу оригинальному картриджу HP 951XL (CN048AE). Наполнение пигментным красителем гарантирует получение ярких, насыщенных и долговечных цветных изображений, графиков и презентаций на обычной офисной бумаге. Картридж поставляется готовым к работе, без проблем распознается принтером и обеспечивает стабильный поток чернил в печатающую головку

Отзывы о товаре Cтруйный картридж NV Print 951XL (NV-CN048AE) Yellow для HP OfficejetPro 2251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (30 мл) cовместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 951XL (NV-CN048AE) — это совместимый раздельный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом. Он представляет собой экономичную и надежную альтернативу оригинальному картриджу HP 951XL (CN048AE). Наполнение пигментным красителем гарантирует получение ярких, насыщенных и долговечных цветных изображений, графиков и презентаций на обычной офисной бумаге. Картридж поставляется готовым к работе, без проблем распознается принтером и обеспечивает стабильный поток чернил в печатающую головку
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cтруйный картридж NV Print 951XL (NV-CN048AE) Yellow для HP OfficejetPro 2251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (30 мл) cовместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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