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Cтруйный картридж NV Print 950XL (NV-CN045AE) Black для HP OfficejetPro 251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (80 мл) cовместимый купить с доставкой в Москве
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Cтруйный картридж NV Print 950XL (NV-CN045AE) Black для HP OfficejetPro 251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (80 мл) cовместимый

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Cтруйный картридж NV Print 950XL (NV-CN045AE) Black для HP OfficejetPro 251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (80 мл) cовместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724955
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2300
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
140

Описание товара Cтруйный картридж NV Print 950XL (NV-CN045AE) Black для HP OfficejetPro 251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (80 мл) cовместимый

NV Print 950XL (NV-CN045AE) — это совместимый черный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом, созданный в качестве доступной альтернативы оригинальному блоку HP 950XL (CN045AE). Разработан специально для бизнес-печати с высокой нагрузкой. Использование качественного пигмента обеспечивает лазерное качество текстовых документов, бланков и договоров на обычной бумаге. Картридж поставляется готовым к работе, герметичен и стабильно распознается печатающим устройством.

Отзывы о товаре Cтруйный картридж NV Print 950XL (NV-CN045AE) Black для HP OfficejetPro 251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (80 мл) cовместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2300
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 950XL (NV-CN045AE) — это совместимый черный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом, созданный в качестве доступной альтернативы оригинальному блоку HP 950XL (CN045AE). Разработан специально для бизнес-печати с высокой нагрузкой. Использование качественного пигмента обеспечивает лазерное качество текстовых документов, бланков и договоров на обычной бумаге. Картридж поставляется готовым к работе, герметичен и стабильно распознается печатающим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cтруйный картридж NV Print 950XL (NV-CN045AE) Black для HP OfficejetPro 251/276/8100/8615/8616/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660 (80 мл) cовместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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