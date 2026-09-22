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Струйный картридж NV Print T9461 Black для Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, WF-C5290DW (10 000 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print T9461 Black для Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, WF-C5290DW (10 000 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print T9461 Black для Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, WF-C5290DW (10 000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724950
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х3
Вес, г.
310

Описание товара Струйный картридж NV Print T9461 Black для Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, WF-C5290DW (10 000 стр) совместимый

NV Print T9461 Black — это совместимый черный картридж сверхвысокой емкости, созданный для полноценной замены оригинального блока Epson T9461 (C13T946140). Используется в нагруженных корпоративных средах для потоковой печати документации, договоров и отчетов с лазерным качеством символов. Данная модель поставляется без сложного чипа (в зависимости от ревизии может требоваться перестановка чипа со старого оригинального картриджа или использование в режиме без контроля чернил принтером), что позволяет радикально уменьшить финансовые затраты на офисный документооборот

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T9461 Black для Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, WF-C5290DW (10 000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print T9461 Black — это совместимый черный картридж сверхвысокой емкости, созданный для полноценной замены оригинального блока Epson T9461 (C13T946140). Используется в нагруженных корпоративных средах для потоковой печати документации, договоров и отчетов с лазерным качеством символов. Данная модель поставляется без сложного чипа (в зависимости от ревизии может требоваться перестановка чипа со старого оригинального картриджа или использование в режиме без контроля чернил принтером), что позволяет радикально уменьшить финансовые затраты на офисный документооборот
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T9461 Black для Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF, WF-C5290DW (10 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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