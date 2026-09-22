Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый
Струйный картридж NV Print T9452 Cyan представляет собой надежное решение для печати в офисных условиях, совместимое с моделями Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF и WF-C5290DW. Он обеспечивает печать до 5000 страниц, что делает его экономически выгодным выбором для пользователей, которым требуется высокая производительность. Голубой цвет картриджа позволяет создавать четкие и яркие изображения, что особенно важно для цветной документации. Изготовленный из пластика, картридж имеет размеры 270x90x40 мм, что обеспечивает его легкую установку и замену. Отсутствие чипа упрощает процесс использования, а совместимость с оригинальными устройствами Epson гарантирует стабильную работу и качество печати.
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Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый