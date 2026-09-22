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Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724947
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х4
Вес, г.
160

Описание товара Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый

Струйный картридж NV Print T9452 Cyan представляет собой надежное решение для печати в офисных условиях, совместимое с моделями Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF и WF-C5290DW. Он обеспечивает печать до 5000 страниц, что делает его экономически выгодным выбором для пользователей, которым требуется высокая производительность. Голубой цвет картриджа позволяет создавать четкие и яркие изображения, что особенно важно для цветной документации. Изготовленный из пластика, картридж имеет размеры 270x90x40 мм, что обеспечивает его легкую установку и замену. Отсутствие чипа упрощает процесс использования, а совместимость с оригинальными устройствами Epson гарантирует стабильную работу и качество печати.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж NV Print T9452 Cyan представляет собой надежное решение для печати в офисных условиях, совместимое с моделями Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF и WF-C5290DW. Он обеспечивает печать до 5000 страниц, что делает его экономически выгодным выбором для пользователей, которым требуется высокая производительность. Голубой цвет картриджа позволяет создавать четкие и яркие изображения, что особенно важно для цветной документации. Изготовленный из пластика, картридж имеет размеры 270x90x40 мм, что обеспечивает его легкую установку и замену. Отсутствие чипа упрощает процесс использования, а совместимость с оригинальными устройствами Epson гарантирует стабильную работу и качество печати.
Самовывоз
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Отзывы


Струйный картридж NV Print T9452 Cyan для Epson WorkForce Pro WF-C5210DW, WF-C5290DW, WF-C5710DWF, WF-C5790DWF (5 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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