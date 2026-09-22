Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х8
Вес, г.
460
Описание товара Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый
NV Print T8651 Black — это совместимый черный картридж увеличенной емкости, созданный для полноценной замены оригинального блока Epson T8651 (C13T865140). Продукт нацелен на сегмент монохромной бизнес-печати с интенсивным ежедневным объемом работы (печать накладных, договоров, актов и архивных бланков). Картридж оснащен встроенным чипом, поставляется полностью готовым к установке, стабильно распознается устройством и обеспечивает герметичность гидравлической системы, минимизируя эксплуатационные расходы офиса.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
NV Print T8651 Black — это совместимый черный картридж увеличенной емкости, созданный для полноценной замены оригинального блока Epson T8651 (C13T865140). Продукт нацелен на сегмент монохромной бизнес-печати с интенсивным ежедневным объемом работы (печать накладных, договоров, актов и архивных бланков). Картридж оснащен встроенным чипом, поставляется полностью готовым к установке, стабильно распознается устройством и обеспечивает герметичность гидравлической системы, минимизируя эксплуатационные расходы офиса.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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