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Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый - фото 1
Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
  • Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый - фото 1
  • Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724945
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х8
Вес, г.
460

Описание товара Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый

NV Print T8651 Black — это совместимый черный картридж увеличенной емкости, созданный для полноценной замены оригинального блока Epson T8651 (C13T865140). Продукт нацелен на сегмент монохромной бизнес-печати с интенсивным ежедневным объемом работы (печать накладных, договоров, актов и архивных бланков). Картридж оснащен встроенным чипом, поставляется полностью готовым к установке, стабильно распознается устройством и обеспечивает герметичность гидравлической системы, минимизируя эксплуатационные расходы офиса.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print T8651 Black — это совместимый черный картридж увеличенной емкости, созданный для полноценной замены оригинального блока Epson T8651 (C13T865140). Продукт нацелен на сегмент монохромной бизнес-печати с интенсивным ежедневным объемом работы (печать накладных, договоров, актов и архивных бланков). Картридж оснащен встроенным чипом, поставляется полностью готовым к установке, стабильно распознается устройством и обеспечивает герметичность гидравлической системы, минимизируя эксплуатационные расходы офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T8651 (NV-C13T865140) Black для Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF, WF-M5190DW (10 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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