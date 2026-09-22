Струйный картридж NV Print T8583 Magenta для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print T8583 Magenta для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый
Струйный картридж NV Print T8583 Magenta предназначен для использования с принтерами Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 и WF-C20590 D4TWF, обеспечивая высокое качество печати на протяжении всего срока службы. Этот совместимый картридж позволяет печатать до 50000 страниц, что делает его экономичным решением для офисов с большими объемами печати. Пурпурный цвет чернил обеспечивает яркие и насыщенные изображения, что особенно важно для документов с графическими элементами. Изготовленный из прочного пластика, картридж имеет размеры 560x110x50 мм, что упрощает его установку и замену. Отсутствие чипа не влияет на производительность, сохраняя при этом доступную стоимость.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитКартридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитВпитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)
-
В наличииЦена 9 640 руб.2410 руб. в СплитКартридж струйный G&G GG-B6Y14A 771C серый (775мл) для HP Design...
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитКартридж HP C9372A для HP DJ T1100/T610, пурпурный
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКартридж HP C9453A для HP DJ Z2100/Z3100, пурпурный
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитКартридж HP C9390A для HP DJ Z2100/Z3100, светло-голубой
-
В наличииЦена 14 530 руб.3633 руб. в СплитКартридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V69A пурпурный (400мл) для HP DJ T170...
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V68A голубой (400мл) для HP DJ T1700
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V73A фото черный (400мл) для HP DJ T1...
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитКартридж струйный HP 730 P2V71A черный матовый (400мл) для HP DJ...
-
В наличииЦена 20 040 руб.5010 руб. в СплитКартридж струйный Canon PFI-310 MBK 2358C001 черный матовый (330...
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T8583 Magenta для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый