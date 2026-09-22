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Струйный картридж NV Print T40D2 (NV-C13T40D240) Cyan для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print T40D2 (NV-C13T40D240) Cyan для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print T40D2 (NV-C13T40D240) Cyan для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724934
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
108

Описание товара Струйный картридж NV Print T40D2 (NV-C13T40D240) Cyan для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый

Картридж NV Print T40D2 — это качественный совместимый аналог (неоригинальный расходный материал) для инженерных плоттеров Epson. Он заменяет штатный картридж, снижая себестоимость печати при сохранении насыщенности цвета и детализации графических элементов. Поставляется со встроенным чипом для корректного распознавания устройством

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T40D2 (NV-C13T40D240) Cyan для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print T40D2 — это качественный совместимый аналог (неоригинальный расходный материал) для инженерных плоттеров Epson. Он заменяет штатный картридж, снижая себестоимость печати при сохранении насыщенности цвета и детализации графических элементов. Поставляется со встроенным чипом для корректного распознавания устройством
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T40D2 (NV-C13T40D240) Cyan для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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