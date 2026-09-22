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Струйный картридж NV Print CL-513 (NV-2971B007) Color для Canon Pixma MP240/250/260 (15 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print CL-513 (NV-2971B007) Color для Canon Pixma MP240/250/260 (15 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print CL-513 (NV-2971B007) Color для Canon Pixma MP240/250/260 (15 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724910
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print CL-513 (NV-2971B007) Color для Canon Pixma MP240/250/260 (15 мл) совместимый

Картридж NV Print CL-513 представляет собой совместимый трехцветный чернильный блок со встроенной печатающей головкой. Он полностью заменяет оригинальный картридж Canon в домашних и офисных устройствах PIXMA. Благодаря обновлению печатающего узла при каждой замене, он позволяет вернуть высокое качество цветных документов и фотографий, если старая печатающая головка износилась или засохла.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print CL-513 (NV-2971B007) Color для Canon Pixma MP240/250/260 (15 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print CL-513 представляет собой совместимый трехцветный чернильный блок со встроенной печатающей головкой. Он полностью заменяет оригинальный картридж Canon в домашних и офисных устройствах PIXMA. Благодаря обновлению печатающего узла при каждой замене, он позволяет вернуть высокое качество цветных документов и фотографий, если старая печатающая головка износилась или засохла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print CL-513 (NV-2971B007) Color для Canon Pixma MP240/250/260 (15 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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