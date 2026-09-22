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Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый (300мл) для HP Designjet T1600/1700/2600 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый (300мл) для HP Designjet T1600/1700/2600

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Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый (300мл) для HP Designjet T1600/1700/2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724904
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый (300мл) для HP Designjet T1600/1700/2600

Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый подходит для струйных принтеров и МФУ и поддерживает совместимость со следующими моделями устройств для печати: HP DesignJet T17, HP DesignJet T17 PostScript, HP DesignJet T17dr, HP DesignJet T17dr PostScript.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый (300мл) для HP Designjet T1600/1700/2600




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый подходит для струйных принтеров и МФУ и поддерживает совместимость со следующими моделями устройств для печати: HP DesignJet T17, HP DesignJet T17 PostScript, HP DesignJet T17dr, HP DesignJet T17dr PostScript.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-P2V72A №730 серый (300мл) для HP Designjet T1600/1700/2600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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