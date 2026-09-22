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Бункер Cactus CS-MCG01 (MC-G01 емкость для отработанных чернил) для Canon MAXIFY GX6020/GX7020;GX6040 купить с доставкой в Москве
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Бункер Cactus CS-MCG01 (MC-G01 емкость для отработанных чернил) для Canon MAXIFY GX6020/GX7020;GX6040

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Бункер Cactus CS-MCG01 (MC-G01 емкость для отработанных чернил) для Canon MAXIFY GX6020/GX7020;GX6040
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724893
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Комплектующие
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Бункер Cactus CS-MCG01 (MC-G01 емкость для отработанных чернил) для Canon MAXIFY GX6020/GX7020;GX6040

Бункер Cactus CS-MCG01 — это совместимый сервисный комплект (контейнер для сбора отработанных чернил), являющийся полноценным аналогом оригинальной детали Canon MC-G01. Бункер необходим для защиты внутренних узлов МФУ от залития жидким пигментом и предотвращения поломок. Он оснащен совместимым электронным чипом, который сбрасывает счетчик отработки в меню принтера, позволяя быстро восстановить работоспособность аппарата без обращения в сервисный центр.

Отзывы о товаре Бункер Cactus CS-MCG01 (MC-G01 емкость для отработанных чернил) для Canon MAXIFY GX6020/GX7020;GX6040




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Комплектующие
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Бункер Cactus CS-MCG01 — это совместимый сервисный комплект (контейнер для сбора отработанных чернил), являющийся полноценным аналогом оригинальной детали Canon MC-G01. Бункер необходим для защиты внутренних узлов МФУ от залития жидким пигментом и предотвращения поломок. Он оснащен совместимым электронным чипом, который сбрасывает счетчик отработки в меню принтера, позволяя быстро восстановить работоспособность аппарата без обращения в сервисный центр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бункер Cactus CS-MCG01 (MC-G01 емкость для отработанных чернил) для Canon MAXIFY GX6020/GX7020;GX6040 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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