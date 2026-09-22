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Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355

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Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
  • Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724892
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355

Картридж Cactus CS-PFI321M — это совместимый неоригинальный чернильный бак повышенной емкости (300 мл) для цветной секции плоттеров Canon серии imagePROGRAF TM. Он разработан для экономичной и бесперебойной печати чертежей, географических карт, презентаций и плакатов. Стабильный пигментный состав не забивает дюзы печатающей головки, а встроенный совместимый чип гарантирует корректное распознавание картриджа плоттером и точную индикацию уровня чернил.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PFI321M — это совместимый неоригинальный чернильный бак повышенной емкости (300 мл) для цветной секции плоттеров Canon серии imagePROGRAF TM. Он разработан для экономичной и бесперебойной печати чертежей, географических карт, презентаций и плакатов. Стабильный пигментный состав не забивает дюзы печатающей головки, а встроенный совместимый чип гарантирует корректное распознавание картриджа плоттером и точную индикацию уровня чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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