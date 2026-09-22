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Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл)

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Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 1
Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 2
Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 3
Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
1200
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 1
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 2
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 3
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724889
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
1200
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
49

Описание товара Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл)

Картридж NV Print LC-1280XLY — это совместимый неоригинальный элемент увеличенной емкости для желтого канала четырехцветной системы печати МФУ Brother. Разработан для офисов с высокой печатной нагрузкой и потокового вывода документов, презентаций и цветных графиков формата А3. Картридж заправлен стабильным красителем, который не забивает сопла печатающей головки, и снабжен встроенным электронным чипом для корректной индикации уровня остатка чернил.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
1200
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print LC-1280XLY — это совместимый неоригинальный элемент увеличенной емкости для желтого канала четырехцветной системы печати МФУ Brother. Разработан для офисов с высокой печатной нагрузкой и потокового вывода документов, презентаций и цветных графиков формата А3. Картридж заправлен стабильным красителем, который не забивает сопла печатающей головки, и снабжен встроенным электронным чипом для корректной индикации уровня остатка чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print LC-1280XLY (NV-LC1280XLY) Yellow для Brother MFCJ5910/6510/6910 (19 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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