Top.Mail.Ru
Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 1
Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 2
Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 3
Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
2400
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 1
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 2
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 3
  • Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
2400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
120

Описание товара Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл)

Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
2400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print LC-1280XLBK (NV-LC1280XLBK) Black для Brother MFCJ5910/6510/6910 (60 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...