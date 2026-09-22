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Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6702E, совместимый), Cyan (1000 мл) купить с доставкой в Москве
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Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6702E, совместимый), Cyan (1000 мл)

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Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6702E, совместимый), Cyan (1000 мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Ресурс (страниц)
60000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724878
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Ресурс (страниц)
60000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х11х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6702E, совместимый), Cyan (1000 мл)

Совместимая чернильная туба увеличенного объема от бренда NV Print для полноцветных высокоскоростных струйных принтеров (ризографов) Riso ComColor серий 3150, 7150 и 9150. Разработана для использования в крупных типографиях и корпоративных печатных центрах с колоссальными объемами тиражирования. Полностью заменяет оригинальную краску Riso S-6702E, существенно снижая себестоимость каждого отпечатка при сохранении четкости графики и стабильной подачи чернил.

Отзывы о товаре Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6702E, совместимый), Cyan (1000 мл)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Ресурс (страниц)
60000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимая чернильная туба увеличенного объема от бренда NV Print для полноцветных высокоскоростных струйных принтеров (ризографов) Riso ComColor серий 3150, 7150 и 9150. Разработана для использования в крупных типографиях и корпоративных печатных центрах с колоссальными объемами тиражирования. Полностью заменяет оригинальную краску Riso S-6702E, существенно снижая себестоимость каждого отпечатка при сохранении четкости графики и стабильной подачи чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6702E, совместимый), Cyan (1000 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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