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Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA29AE) Yellow для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA29AE) Yellow для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA29AE) Yellow для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724867
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA29AE) Yellow для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый

Картридж NV Print 963XL Yellow — это совместимый неоригинальный чернильный блок увеличенной емкости, созданный для желтого канала современных струйных офисных устройств HP OfficeJet Pro. Качественный пигментный состав обеспечивает отсутствие деформации бумаги и смазывания при скоростной двусторонней печати. Изделие поставляется со встроенным совместимым электронным чипом для полноценного программного контроля остатка чернил системой МФУ.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA29AE) Yellow для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 963XL Yellow — это совместимый неоригинальный чернильный блок увеличенной емкости, созданный для желтого канала современных струйных офисных устройств HP OfficeJet Pro. Качественный пигментный состав обеспечивает отсутствие деформации бумаги и смазывания при скоростной двусторонней печати. Изделие поставляется со встроенным совместимым электронным чипом для полноценного программного контроля остатка чернил системой МФУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA29AE) Yellow для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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