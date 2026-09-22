Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print NVP 963XL Magenta представляет собой надежное решение для печати на устройствах HP OfficeJetPro 9010 и 9020. Благодаря совместимости с указанными моделями принтеров, этот картридж обеспечивает стабильную и качественную печать. Объем картриджа составляет 26 мл, что позволяет выполнять значительное количество печатных задач без необходимости частой замены. Пурпурный цвет чернил способствует созданию ярких и насыщенных изображений, что особенно важно для документов и презентаций. Изготовленный из пластика, картридж отличается прочностью и долговечностью. Компактные размеры 110x55x20 мм делают его удобным для хранения и установки. Отсутствие чипа упрощает процесс установки и использования.
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