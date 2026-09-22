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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9454A) Yellow для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9454A) Yellow для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9454A) Yellow для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724860
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9454A) Yellow для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый

Картридж NV Print 70 (NV-C9454A) представляет собой готовый к установке блок, оснащенный совместимым чипом для корректного распознавания устройством. Он создан как бюджетная альтернатива оригинальным расходным материалам, обеспечивая стабильную подачу чернил и корректную цветопередачу при печати документов, графики и фотографий без потери качества и с существенной экономией.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9454A) Yellow для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 70 (NV-C9454A) представляет собой готовый к установке блок, оснащенный совместимым чипом для корректного распознавания устройством. Он создан как бюджетная альтернатива оригинальным расходным материалам, обеспечивая стабильную подачу чернил и корректную цветопередачу при печати документов, графики и фотографий без потери качества и с существенной экономией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9454A) Yellow для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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