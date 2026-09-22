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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9449A) Photo Black для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9449A) Photo Black для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9449A) Photo Black для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724856
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9449A) Photo Black для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый

Картридж NV Print 70 (NV-C9449A) — это доступный совместимый аналог оригинального блока HP 70 Photo Black. Он оптимально подходит для интерьерной графики, профессиональной фотопечати и вывода рекламных плакатов. Специальный состав фото-черных чернил предотвращает появление бронзинга на глянцевой бумаге, обеспечивая плавность темных градиентов и высокую контрастность монохромных участков. Конструкция корпуса полностью повторяет оригинал, легко устанавливается в плоттер и укомплектована совместимым чипом для корректного отображения уровня чернил в системе.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9449A) Photo Black для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 70 (NV-C9449A) — это доступный совместимый аналог оригинального блока HP 70 Photo Black. Он оптимально подходит для интерьерной графики, профессиональной фотопечати и вывода рекламных плакатов. Специальный состав фото-черных чернил предотвращает появление бронзинга на глянцевой бумаге, обеспечивая плавность темных градиентов и высокую контрастность монохромных участков. Конструкция корпуса полностью повторяет оригинал, легко устанавливается в плоттер и укомплектована совместимым чипом для корректного отображения уровня чернил в системе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9449A) Photo Black для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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