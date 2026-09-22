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Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724853
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
300
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый

Картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) является качественным совместимым аналогом оригинального трехцветного картриджа HP 651 Color. Устройство объединяет в одном корпусе три цвета (Cyan, Magenta, Yellow) и оснащено встроенной печатающей головкой, что позволяет полностью обновлять печатный узел при каждой замене картриджа. Использование водорастворимых чернил гарантирует получение сочных, ярких фотографий и корректное смешивание оттенков при повседневной домашней или офисной печати документов. Наличие чипа обеспечивает беспрепятственное распознавание картриджа принтером.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
300
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) является качественным совместимым аналогом оригинального трехцветного картриджа HP 651 Color. Устройство объединяет в одном корпусе три цвета (Cyan, Magenta, Yellow) и оснащено встроенной печатающей головкой, что позволяет полностью обновлять печатный узел при каждой замене картриджа. Использование водорастворимых чернил гарантирует получение сочных, ярких фотографий и корректное смешивание оттенков при повседневной домашней или офисной печати документов. Наличие чипа обеспечивает беспрепятственное распознавание картриджа принтером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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