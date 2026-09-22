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Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ101AE) Black для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ101AE) Black для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ101AE) Black для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724851
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
360
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ101AE) Black для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый

NV Print 650 (NV-CZ101AE) выступает в роли доступного и высокоемкого аналога оригинального черного картриджа HP 650 Black. Модель незаменима при печати рефератов, договоров и повседневных документов, поскольку пигментные чернила глубокого черного цвета не расплываются на обычной бумаге. Конструкция "два в одном" (резервуар + встроенная дюза) обновляет печатный блок принтера при каждой замене, решая проблему полос и пропусков. Картридж оснащен совместимым чипом и готов к работе сразу после распаковки и удаления защитных лент

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ101AE) Black для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
360
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 650 (NV-CZ101AE) выступает в роли доступного и высокоемкого аналога оригинального черного картриджа HP 650 Black. Модель незаменима при печати рефератов, договоров и повседневных документов, поскольку пигментные чернила глубокого черного цвета не расплываются на обычной бумаге. Конструкция "два в одном" (резервуар + встроенная дюза) обновляет печатный блок принтера при каждой замене, решая проблему полос и пропусков. Картридж оснащен совместимым чипом и готов к работе сразу после распаковки и удаления защитных лент
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ101AE) Black для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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