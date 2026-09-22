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Струйный картридж NV Print 130 (NV-C8767HE) Black для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 130 (NV-C8767HE) Black для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 130 (NV-C8767HE) Black для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
860
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724849
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
860
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 130 (NV-C8767HE) Black для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый

NV Print 130 (NV-C8767HE) — это экономичный и емкий совместимый аналог оригинального черного картриджа HP 130. Конструкция "все в одном" содержит резервуар для чернил и интегрированную печатающую головку. Благодаря этому каждая замена расходника полностью обновляет печатный узел принтера, мгновенно устраняя полосы, пропуски линий или дефекты, вызванные долгим простоем оборудования. Картридж оснащен совместимым чипом, стабильно распознается печатающим устройством и готов к работе сразу после удаления защитной транспортной ленты.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 130 (NV-C8767HE) Black для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
860
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 130 (NV-C8767HE) — это экономичный и емкий совместимый аналог оригинального черного картриджа HP 130. Конструкция "все в одном" содержит резервуар для чернил и интегрированную печатающую головку. Благодаря этому каждая замена расходника полностью обновляет печатный узел принтера, мгновенно устраняя полосы, пропуски линий или дефекты, вызванные долгим простоем оборудования. Картридж оснащен совместимым чипом, стабильно распознается печатающим устройством и готов к работе сразу после удаления защитной транспортной ленты.
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Отзывы


Струйный картридж NV Print 130 (NV-C8767HE) Black для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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