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Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC644HE) Color для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC644HE) Color для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC644HE) Color для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
440
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724848
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
440
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
60

Описание товара Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC644HE) Color для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый

NV Print 121XL (NV-CC644HE) — это доступный совместимый аналог оригинального цветного картриджа HP 121XL повышенной емкости. Конструкция "два в одном" (чернильный резервуар совмещен с печатными дюзами) позволяет при каждой замене картриджа полностью обновлять печатный узел принтера, избавляя пользователя от полос и пропусков на бумаге. Сбалансированный состав чернил на водной основе гарантирует насыщенные цвета и стабильную работу без протечек. Конструкция полностью готова к установке — достаточно снять защитные транспортные пленки

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC644HE) Color для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
440
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 121XL (NV-CC644HE) — это доступный совместимый аналог оригинального цветного картриджа HP 121XL повышенной емкости. Конструкция "два в одном" (чернильный резервуар совмещен с печатными дюзами) позволяет при каждой замене картриджа полностью обновлять печатный узел принтера, избавляя пользователя от полос и пропусков на бумаге. Сбалансированный состав чернил на водной основе гарантирует насыщенные цвета и стабильную работу без протечек. Конструкция полностью готова к установке — достаточно снять защитные транспортные пленки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC644HE) Color для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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