Top.Mail.Ru
Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC641HE) Black для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC641HE) Black для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC641HE) Black для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724847
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
55

Описание товара Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC641HE) Black для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый

NV Print 121XL (NV-CC641HE) является экономичной и емкой альтернативой оригинальному черному картриджу HP 121XL. Изделие оптимально подходит для потоковой распечатки рефератов, документов, бланков и учебных материалов дома или в небольшом офисе. Поскольку дюзы и печатающая головка интегрированы непосредственно в корпус картриджа, его замена полностью решает проблему полос, подтеков или засохших сопел старого печатного блока. Картридж оснащен совместимым чипом, стабильно определяется устройством и готов к работе после удаления защитной ленты

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC641HE) Black для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 121XL (NV-CC641HE) является экономичной и емкой альтернативой оригинальному черному картриджу HP 121XL. Изделие оптимально подходит для потоковой распечатки рефератов, документов, бланков и учебных материалов дома или в небольшом офисе. Поскольку дюзы и печатающая головка интегрированы непосредственно в корпус картриджа, его замена полностью решает проблему полос, подтеков или засохших сопел старого печатного блока. Картридж оснащен совместимым чипом, стабильно определяется устройством и готов к работе после удаления защитной ленты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 121XL (NV-CC641HE) Black для HP DeskJet D1600/D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2486/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...