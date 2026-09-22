Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый
Струйный картридж NV Print 973X Yellow представляет собой надежное решение для печати в устройствах HP PageWide 352dw и 377dw. Этот картридж обеспечивает высокую производительность, позволяя напечатать до 7000 страниц, что делает его экономически выгодным выбором для офисов с большими объемами печати. Совместимость с принтерами HP гарантирует стабильную работу и качественные отпечатки. Картридж выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность. Компактные размеры 220x50x30 мм позволяют легко устанавливать и заменять его в принтере. Отсутствие чипа делает его более доступным по цене, сохраняя при этом все функциональные возможности.
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