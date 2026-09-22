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Струйный картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) Yellow для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (1600 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) Yellow для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (1600 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) Yellow для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (1600 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724835
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Струйный картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) Yellow для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (1600 стр) совместимый

Картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) — это экономичный совместимый аналог оригинального расходного материала HP 953XL Yellow увеличенной емкости. Формула водорастворимых чернил подобрана для получения сочных цветных графиков, презентаций, документов и фотографий с правильной передачей полутонов без искажений и полос. Корпус блока точно соответствует заводскому посадочному месту в каретке принтера и оборудован совместимым чипом, который корректно распознается прошивкой устройства и позволяет отслеживать остаток краски.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) Yellow для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (1600 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) — это экономичный совместимый аналог оригинального расходного материала HP 953XL Yellow увеличенной емкости. Формула водорастворимых чернил подобрана для получения сочных цветных графиков, презентаций, документов и фотографий с правильной передачей полутонов без искажений и полос. Корпус блока точно соответствует заводскому посадочному месту в каретке принтера и оборудован совместимым чипом, который корректно распознается прошивкой устройства и позволяет отслеживать остаток краски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 953XLY (NV-F6U18AE) Yellow для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (1600 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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