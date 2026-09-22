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Струйный картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) Magenta для HP Officejet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (825 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) Magenta для HP Officejet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (825 стр) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
825
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724830
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
825
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Струйный картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) Magenta для HP Officejet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (825 стр) совместимый

Картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) является доступным совместимым аналогом оригинального пурпурного расходного материала HP 933XL Magenta. Устройство разработано для создания цветных документов, графиков, рекламных материалов и презентаций. Водорастворимый состав обеспечивает яркие, насыщенные оттенки, ровное покрытие бумаги без полос и безопасен для дюз стационарной печатающей головки принтера. Корпус картриджа точно повторяет геометрию оригинального блока и оснащен совместимым чипом для корректной индикации уровня чернил в системе.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) Magenta для HP Officejet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (825 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
825
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) является доступным совместимым аналогом оригинального пурпурного расходного материала HP 933XL Magenta. Устройство разработано для создания цветных документов, графиков, рекламных материалов и презентаций. Водорастворимый состав обеспечивает яркие, насыщенные оттенки, ровное покрытие бумаги без полос и безопасен для дюз стационарной печатающей головки принтера. Корпус картриджа точно повторяет геометрию оригинального блока и оснащен совместимым чипом для корректной индикации уровня чернил в системе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 933XLM (NV-CN055AE) Magenta для HP Officejet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (825 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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