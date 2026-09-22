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Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724828
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
75

Описание товара Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый

Картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 932XL. Он оптимально подходит для больших объемов повседневного документооборота в малом офисе или дома. Качественный пигментный состав обеспечивает глубокий черный цвет и профессиональное качество текстовых документов, сопоставимое с лазерной печатью. Корпус картриджа полностью повторяет форму оригинального блока и оснащен совместимым чипом для стабильной синхронизации с принтером и корректного контроля уровня чернил.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 932XL. Он оптимально подходит для больших объемов повседневного документооборота в малом офисе или дома. Качественный пигментный состав обеспечивает глубокий черный цвет и профессиональное качество текстовых документов, сопоставимое с лазерной печатью. Корпус картриджа полностью повторяет форму оригинального блока и оснащен совместимым чипом для стабильной синхронизации с принтером и корректного контроля уровня чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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