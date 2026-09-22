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Струйный картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) Black для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (50 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) Black для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (50 мл) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724827
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
100

Описание товара Струйный картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) Black для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (50 мл) совместимый

Картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) является доступным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 920XL Black. Он оптимально подходит для организации экономичного документооборота дома или в малом офисе. Высококачественные пигментные чернила гарантируют четкие границы шрифтов и глубокий черный цвет, сопоставимый по качеству с лазерной печатью. Пластиковый корпус полностью повторяет геометрию оригинального блока, легко устанавливается в каретку и снабжен совместимым чипом для стабильной синхронизации и контроля уровня остатка краски принтером

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) Black для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (50 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) является доступным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 920XL Black. Он оптимально подходит для организации экономичного документооборота дома или в малом офисе. Высококачественные пигментные чернила гарантируют четкие границы шрифтов и глубокий черный цвет, сопоставимый по качеству с лазерной печатью. Пластиковый корпус полностью повторяет геометрию оригинального блока, легко устанавливается в каретку и снабжен совместимым чипом для стабильной синхронизации и контроля уровня остатка краски принтером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 920XL (NV-CD975AE) Black для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (50 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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