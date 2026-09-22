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Струйный картридж NV Print 82 (NV- C4911A) Cyan для HP DesignJet 500/800 (69 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 82 (NV- C4911A) Cyan для HP DesignJet 500/800 (69 мл) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724816
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
125

Описание товара Струйный картридж NV Print 82 (NV- C4911A) Cyan для HP DesignJet 500/800 (69 мл) совместимый

Картридж NV Print 82 (NV-C4911A) является экономичным и надежным совместимым аналогом оригинального голубого расходного материала HP 82 Cyan. Он предназначен для вывода инженерных чертежей, архитектурных проектов (CAD/GIS), презентаций и рекламной графики. Использование качественных водорастворимых чернил гарантирует сочные оттенки голубого и синего спектра, плавность градиентных переходов и обеспечивает стабильную печать без риска забивания сопел стационарной печатной головы. Корпус устройства полностью повторяет форму оригинала и укомплектован совместимым чипом для корректной синхронизации с плоттером.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 82 (NV- C4911A) Cyan для HP DesignJet 500/800 (69 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 82 (NV-C4911A) является экономичным и надежным совместимым аналогом оригинального голубого расходного материала HP 82 Cyan. Он предназначен для вывода инженерных чертежей, архитектурных проектов (CAD/GIS), презентаций и рекламной графики. Использование качественных водорастворимых чернил гарантирует сочные оттенки голубого и синего спектра, плавность градиентных переходов и обеспечивает стабильную печать без риска забивания сопел стационарной печатной головы. Корпус устройства полностью повторяет форму оригинала и укомплектован совместимым чипом для корректной синхронизации с плоттером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 82 (NV- C4911A) Cyan для HP DesignJet 500/800 (69 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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