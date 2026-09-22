Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4847A) Magenta для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4847A) Magenta для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print 80 Magenta разработан для использования с принтерами HP DesignJet 1050c и 1055cm, обеспечивая высокое качество печати. Обладая емкостью 400 мл, он позволяет печатать значительное количество страниц без необходимости частой замены, что делает его экономичным решением для пользователей с большими объемами печати. Картридж выполнен из прочного пластика, что гарантирует его долговечность и надежность. Отсутствие чипа упрощает процесс установки и использования. Совместимость с популярными моделями принтеров HP делает этот картридж универсальным выбором для офисов и домашних пользователей, стремящихся к оптимальному соотношению цены и качества. Габариты картриджа позволяют легко хранить его до момента использования.
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