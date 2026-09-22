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Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) Photo Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) Photo Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) Photo Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724811
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
450

Описание товара Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) Photo Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый

Совместимый картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) цвета «фото-черный» предназначен для профессиональной инженерной, интерьерной и графической печати на плоттерах серий HP DesignJet T1600, T1700 и T2600. Поставляется без чипа (требуется перестановка с оригинального картриджа или использование чип-декодера).

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) Photo Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) цвета «фото-черный» предназначен для профессиональной инженерной, интерьерной и графической печати на плоттерах серий HP DesignJet T1600, T1700 и T2600. Поставляется без чипа (требуется перестановка с оригинального картриджа или использование чип-декодера).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V73A) Photo Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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