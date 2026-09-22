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Картридж WF-C529RC579R Cyan XXL Ink Supply Unit (C13T01D200) купить с доставкой в Москве
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Картридж WF-C529RC579R Cyan XXL Ink Supply Unit (C13T01D200)

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Картридж WF-C529RC579R Cyan XXL Ink Supply Unit (C13T01D200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724772
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х4
Вес, г.
383

Описание товара Картридж WF-C529RC579R Cyan XXL Ink Supply Unit (C13T01D200)

Оригинальный высокопроизводительный чернильный контейнер (Ink Supply Unit) в формате гибкого пакета для МФУ и принтеров серии Epson WorkForce Pro R. Создан специально для бизнес-печати с большими объемами документооборота. Благодаря огромному ресурсу минимизирует частоту обслуживания, снижает себестоимость одного отпечатка и гарантирует четкость лазерного уровня.

Отзывы о товаре Картридж WF-C529RC579R Cyan XXL Ink Supply Unit (C13T01D200)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный высокопроизводительный чернильный контейнер (Ink Supply Unit) в формате гибкого пакета для МФУ и принтеров серии Epson WorkForce Pro R. Создан специально для бизнес-печати с большими объемами документооборота. Благодаря огромному ресурсу минимизирует частоту обслуживания, снижает себестоимость одного отпечатка и гарантирует четкость лазерного уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж WF-C529RC579R Cyan XXL Ink Supply Unit (C13T01D200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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