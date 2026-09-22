Top.Mail.Ru
Картридж HP 991X High Yield Black Original PageWide Cartridge (M0K02A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж HP 991X High Yield Black Original PageWide Cartridge (M0K02A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724748
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
700

Описание товара Картридж HP 991X High Yield Black Original PageWide Cartridge (M0K02A)

Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.

Отзывы о товаре Картридж HP 991X High Yield Black Original PageWide Cartridge (M0K02A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP 991X High Yield Black Original PageWide Cartridge (M0K02A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...