Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724713
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
2500
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ
Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y наполнен пигментированными чернилами, которые обеспечивают яркость голубого, желтого, пурпурного, черного оттенков. Европодвес служит для размещения на торговом оборудовании. Аксессуар предназначен для совместной эксплуатации с принтерами и МФУ Canon различного модельного ряда. Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y подходит получения листовок, плакатов, документов и другой продукции. Тонер не забивает печатающую головку и не провоцирует поломку оборудования. Выполненные копии устойчивы к выцветанию под воздействием солнечных лучей.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
2500
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y наполнен пигментированными чернилами, которые обеспечивают яркость голубого, желтого, пурпурного, черного оттенков. Европодвес служит для размещения на торговом оборудовании. Аксессуар предназначен для совместной эксплуатации с принтерами и МФУ Canon различного модельного ряда. Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y подходит получения листовок, плакатов, документов и другой продукции. Тонер не забивает печатающую головку и не провоцирует поломку оборудования. Выполненные копии устойчивы к выцветанию под воздействием солнечных лучей.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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