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Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940

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Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 2
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 3
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 4
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 5
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 6
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 7
Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 2
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 3
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 4
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 5
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 6
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 7
  • Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724712
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х4
Вес, г.
80

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940

Cactus CS-PG445XL производится на базе восстановленных оригинальных корпусов с установкой нового управляющего чипа, благодаря чему он легко инсталлируется и сразу распознается принтером. Картридж обеспечивает высокую контрастность черно-белой печати документов, рефератов, учебных материалов и квитанций. Встроенная печатающая головка обновляется вместе с заменой картриджа, что исключает проблему засорения стационарных узлов принтера.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-PG445XL производится на базе восстановленных оригинальных корпусов с установкой нового управляющего чипа, благодаря чему он легко инсталлируется и сразу распознается принтером. Картридж обеспечивает высокую контрастность черно-белой печати документов, рефератов, учебных материалов и квитанций. Встроенная печатающая головка обновляется вместе с заменой картриджа, что исключает проблему засорения стационарных узлов принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PG445XL черный (15мл) для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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