Картридж струйный Cactus CS-PG440 черный (180стр.) для Canon PIXMA MG2140/MG3140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724711
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
90
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PG440 черный (180стр.) для Canon PIXMA MG2140/MG3140
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CC641 для №121XL HP DeskJet D1663/D2563/D2663...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D266...
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитКартридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитКартридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный
-
В наличииЦена 1 630 руб. 2 400 руб.408 руб. в СплитКартридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черн...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитКартридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитКартридж HP 933XL CN054AE для HP OJ 6700/7100, голубой
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитКартридж HP CN055AE для HP OJ 6700/7100, пурпурный
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитКартридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветно...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитНабор для печати Canon RP-108
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитКартридж струйный HP 70 C9405A светло-пурпурный/светло-голубой
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитВпитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж струйный Cactus CS-PG440 черный (180стр.) для Canon PIXMA MG2140/MG3140 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PG440 черный (180стр.) для Canon PIXMA MG2140/MG3140