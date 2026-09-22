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Картридж Singlepack Yellow 378 Claria Photo HD Ink (C13T37844010) купить с доставкой в Москве
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Картридж Singlepack Yellow 378 Claria Photo HD Ink (C13T37844010)

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Картридж Singlepack Yellow 378 Claria Photo HD Ink (C13T37844010)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724706
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
360
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
34

Описание товара Картридж Singlepack Yellow 378 Claria Photo HD Ink (C13T37844010)

: Оригинальный чернильный картридж стандартного объема для премиальных фотопринтеров и МФУ серии Epson Expression Photo (например, XP-8500, XP-15000). Разработан специально для фотографов и любителей высококачественной домашней печати. Гарантирует детализированные, сочные снимки без зернистости, а встроенный чип обеспечивает точное отслеживание уровня чернил.

Отзывы о товаре Картридж Singlepack Yellow 378 Claria Photo HD Ink (C13T37844010)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
360
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
: Оригинальный чернильный картридж стандартного объема для премиальных фотопринтеров и МФУ серии Epson Expression Photo (например, XP-8500, XP-15000). Разработан специально для фотографов и любителей высококачественной домашней печати. Гарантирует детализированные, сочные снимки без зернистости, а встроенный чип обеспечивает точное отслеживание уровня чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Singlepack Yellow 378 Claria Photo HD Ink (C13T37844010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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