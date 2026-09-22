Картридж HP 738 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge (676M7A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724649
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
510
Описание товара Картридж HP 738 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge (676M7A)
HP 738 Magenta (676M7A) ориентирован на бесперебойную работу в проектных институтах, строительных компаниях и копи-центрах со средними и большими объемами печати. Чернила серии Flex Tech гарантируют профессиональную контрастность, отсутствие растекания на границах разных цветов и соответствие строгим экологическим стандартам (сертификация UL ECOLOGO). Объем 300 мл существенно снижает себестоимость одного отпечатка и минимизирует частоту замены расходных материалов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Малайзия
HP 738 Magenta (676M7A) ориентирован на бесперебойную работу в проектных институтах, строительных компаниях и копи-центрах со средними и большими объемами печати. Чернила серии Flex Tech гарантируют профессиональную контрастность, отсутствие растекания на границах разных цветов и соответствие строгим экологическим стандартам (сертификация UL ECOLOGO). Объем 300 мл существенно снижает себестоимость одного отпечатка и минимизирует частоту замены расходных материалов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж HP 738 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge (676M7A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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