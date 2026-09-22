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Картридж Epson T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540) купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540)

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Картридж Epson T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724628
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х2
Вес, г.
300

Описание товара Картридж Epson T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540)

Epson T43U Light Cyan (C13T46U540) является ключевым элементом фирменной шестицветной системы печати SureLab. Светло-голубые чернила позволяют сгладить зернистость на плавных градиентах, обеспечивая идеальное отображение чистого неба, водной глади, пастельных фонов и сложных переходов в портретной фотографии. Встроенный интеллектуальный чип непрерывно обменивается данными с принтером, что гарантирует точный контроль остатка чернил и исключает порчу рулонной бумаги из-за внезапного прекращения подачи красителя в процессе тиражирования.

Отзывы о товаре Картридж Epson T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Epson T43U Light Cyan (C13T46U540) является ключевым элементом фирменной шестицветной системы печати SureLab. Светло-голубые чернила позволяют сгладить зернистость на плавных градиентах, обеспечивая идеальное отображение чистого неба, водной глади, пастельных фонов и сложных переходов в портретной фотографии. Встроенный интеллектуальный чип непрерывно обменивается данными с принтером, что гарантирует точный контроль остатка чернил и исключает порчу рулонной бумаги из-за внезапного прекращения подачи красителя в процессе тиражирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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