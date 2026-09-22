Чернила Cactus CS-I-Un500C голубой 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Чернила Cactus CS-I-Un500C голубой 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother
Cactus CS-I-Un500C — экономичное решение для пользователей с большими объемами печати документов, рефератов, цветных иллюстраций и любительских фотографий. Формула чернил адаптирована под технические особенности печатающих головок разных производителей, что снижает риск забивания дюз при регулярном использовании принтера. Большой объем флакона (500 мл) позволяет существенно снизить себестоимость одного отпечатка по сравнению с покупкой оригинальных картриджей.
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Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Cactus CS-I-Un500C — экономичное решение для пользователей с большими объемами печати документов, рефератов, цветных иллюстраций и любительских фотографий. Формула чернил адаптирована под технические особенности печатающих головок разных производителей, что снижает риск забивания дюз при регулярном использовании принтера. Большой объем флакона (500 мл) позволяет существенно снизить себестоимость одного отпечатка по сравнению с покупкой оригинальных картриджей.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила Cactus CS-I-Un500C голубой 500мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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