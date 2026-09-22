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Чернила Cactus CS-I-Un250Y желтый 250мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-I-Un250Y желтый 250мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother

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Чернила Cactus CS-I-Un250Y желтый 250мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724604
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-I-Un250Y желтый 250мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother

Cactus CS-I-Un250Y — сбалансированное решение для тех, кому флаконы 100 мл кажутся слишком маленькими, а 500 мл — избыточными. Желтые чернила этой серии обеспечивают сочные, насыщенные оттенки при печати картинок, презентаций и рефератов. Очищенный состав минимизирует риск забивания или пересыхания дюз печатающей головки во время простоев, гарантируя стабильную работу принтера при регулярном использовании.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-Un250Y желтый 250мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP, для Lexmark, для Canon, для Epson, для Brother
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-I-Un250Y — сбалансированное решение для тех, кому флаконы 100 мл кажутся слишком маленькими, а 500 мл — избыточными. Желтые чернила этой серии обеспечивают сочные, насыщенные оттенки при печати картинок, презентаций и рефератов. Очищенный состав минимизирует риск забивания или пересыхания дюз печатающей головки во время простоев, гарантируя стабильную работу принтера при регулярном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-I-Un250Y желтый 250мл для HP/Lexmark/Canon/Epson/Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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