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Чернила Cactus CS-I-BTD60BK черный100мл для Brother DCP-T310/510/710/810 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-I-BTD60BK черный100мл для Brother DCP-T310/510/710/810

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Чернила Cactus CS-I-BTD60BK черный100мл для Brother DCP-T310/510/710/810
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
13000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724599
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
13000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
140

Описание товара Чернила Cactus CS-I-BTD60BK черный100мл для Brother DCP-T310/510/710/810

Краситель для заправки картриджа струйного принтера.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-BTD60BK черный100мл для Brother DCP-T310/510/710/810




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
13000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Краситель для заправки картриджа струйного принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-I-BTD60BK черный100мл для Brother DCP-T310/510/710/810 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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