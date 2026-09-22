Top.Mail.Ru
Чернила Cactus CS-I-3YM61BK №305 черный 100мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722/2723 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чернила Cactus CS-I-3YM61BK №305 черный 100мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722/2723

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чернила Cactus CS-I-3YM61BK №305 черный 100мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722/2723
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724598
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-I-3YM61BK №305 черный 100мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722/2723

Совместимые водорастворимые чернила Cactus CS-I-3YM61BK (№305) во флаконе объемом 100 мл предназначены для самостоятельной заправки оригинальных и перезаправляемых черных картриджей HP 305 / 305XL (артикул 3YM61AE / 3YM62AE). Они созданы как доступная и экономичная альтернатива покупке новых дорогостоящих картриджей.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-3YM61BK №305 черный 100мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722/2723




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые водорастворимые чернила Cactus CS-I-3YM61BK (№305) во флаконе объемом 100 мл предназначены для самостоятельной заправки оригинальных и перезаправляемых черных картриджей HP 305 / 305XL (артикул 3YM61AE / 3YM62AE). Они созданы как доступная и экономичная альтернатива покупке новых дорогостоящих картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-I-3YM61BK №305 черный 100мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722/2723 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...