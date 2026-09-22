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Чернила Cactus CS-GT53XL 1VV21AE черный135мл для HP Smart Tank Wireless 500/515/530 AiO купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-GT53XL 1VV21AE черный135мл для HP Smart Tank Wireless 500/515/530 AiO

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Чернила Cactus CS-GT53XL 1VV21AE черный135мл для HP Smart Tank Wireless 500/515/530 AiO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724594
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-GT53XL 1VV21AE черный135мл для HP Smart Tank Wireless 500/515/530 AiO

Совместимые водорастворимые чернила Cactus CS-GT53XL (1VV21AE) во флаконе объемом 135 мл разработаны для заправки встроенных заводских систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) в принтерах и МФУ серий HP Smart Tank и HP Ink Tank. Флакон является качественным аналогом оригинальных чернил HP GT53XL.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GT53XL 1VV21AE черный135мл для HP Smart Tank Wireless 500/515/530 AiO




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые водорастворимые чернила Cactus CS-GT53XL (1VV21AE) во флаконе объемом 135 мл разработаны для заправки встроенных заводских систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) в принтерах и МФУ серий HP Smart Tank и HP Ink Tank. Флакон является качественным аналогом оригинальных чернил HP GT53XL.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GT53XL 1VV21AE черный135мл для HP Smart Tank Wireless 500/515/530 AiO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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