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Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411

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Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411 - фото 1
Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7000
  • Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724589
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х6
Вес, г.
160

Описание товара Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411

Краситель для заправки картриджа струйного принтера.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Краситель для заправки картриджа струйного принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI-490BK GI-490 черный пигментный 135мл для Canon PIXMA G1400/G1410/G1411/G2400/G2410/G2411/G3400/G3410/G3411/G4400/G4410/G4411 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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